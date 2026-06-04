Il Milan potrebbe perdere il capitano della squadra Primavera senza indennizzo. Il club Cesena sta valutando di ingaggiare il portiere, che potrebbe trasferirsi a costo zero. La trattativa si concentra sulla disponibilità del giocatore e sulla possibilità di un accordo tra le parti. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali, ma la possibilità di un trasferimento a parametro zero è stata discussa nelle ultime ore.

Dopo quelle sugli imminenti addii del portiere classe 2008 Alessandro Longoni (direzione PSG) e dell'attaccante Simone Lontani (verso il Parma), arriva un'altra brutta notizia per i tifosi del Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Sky Sport' Gianluca Di Marzio, anche il capitano della Primavera Filippo Scotti sarebbe a un passo dalla cessione. Il contratto del centrocampista classe 2006 andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e le trattative per il rinnovo sono in stand-by. Come riferito da Di Marzio, il Cesena avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Milan. Il club bianconero milita in Serie B, dove ha chiuso la stagione all'11° posto in classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il capitano della Primavera può partire a parametro zero: il Cesena pensa a Scotti

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CALCIOMERCATO MILAN I DUE COLPI A PARAMETRO ZERO

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