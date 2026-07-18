Scoperto laboratorio clandestino di cocaina in Aspromonte | la base in un rudere isolato – Video

I carabinieri hanno trovato un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina in un rudere isolato nelle montagne dell’Aspromonte, nel territorio di San Luca. La scoperta è avvenuta durante un intervento nelle zone remote della regione. Sul sito sono stati sequestrati materiali e attrezzature presumibilmente utilizzate per la produzione di stupefacenti. Non sono stati riportati dettagli su eventuali persone coinvolte o altre operazioni in corso.

Un presunto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato nelle montagne dell’Aspromonte, nel territorio di San Luca (Reggio Calabria). La struttura è stata individuata dai militari della Compagnia di Bianco e dello Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” durante un controllo sul territorio. Dentro il casolare sono stati trovati forni a microonde, che sarebbero stati utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con evidenti tracce di cocaina, bilance di precisione, una consistente quantità di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto operativo-Nucleo investigativo del Comando provinciale di Reggio Calabria per gli accertamenti tecnici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Scoperto laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina in Aspromonte

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