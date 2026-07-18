Un incidente tra un’auto e due moto si è verificato a Burgusio, in Alto Adige, causando la morte di una turista di 20 anni e il ferimento di altre sei persone. Tra i feriti ci sono anche due bambini, con lesioni di media entità. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Grave incidente sulle strade della Val Venosta, a Burgusio in Alto Adige. Si è verificato uno scontro tra un’auto e due moto, che ha portato al bilancio di una vittima e sei feriti, tra i quali risultano due bambini che hanno riportato lesioni di media entità. Per la ventenne, una turista tedesca, non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo, mentre i feriti, anche in gravi condizioni, sono stati portati in elicottero all’ospedale di Bolzano. Incidente a Burgusio Nei pressi del campo sportivo di Burgusio, in Val Venosta (Alto Adige), si è verificato un grave incidente stradale. Coinvolti nello scontro un’auto e due moto. Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra auto e due moto a Burgusio, morta una turista di 20 anni: bilancio di 6 feriti tra cui 2 bambini

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