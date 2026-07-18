Il Bologna ha perso 4-0 nella prima amichevole estiva del ritiro in Val Pusteria contro l'Arminia. La partita si è conclusa senza possibilità di replica, con la squadra ospite che ha dominato l'incontro. Durante il match, il giocatore Rowe ha reagito in modo eccessivo a una situazione di gioco, attirando l’attenzione. La squadra allenata da Tedesco ha iniziato la preparazione con una sconfitta netta, senza segnare durante l’incontro.

Finisce nel peggiore dei modi la prima amichevole estiva del Bologna, nel ritiro di Valles, in Val Pusteria: ko per 4-0 senza discussione con l'Arminia Bielefeled, formazione della serie B tedesca, e per giunta con l'espulsione di Rowe al minuto 40, per fallo di reazione (testata a un avversario), con i rossoblù già sotto di tre reti, in virtù della doppietta di Grodowski tra l'8' e il 14' minuto e della rete di Worl al minuto 29'. Al 90', il definitivo 4-0 segnato da Bauer. Squadra di Tedesco in difficoltà e con i soli El Azzouzi e Pobega centrocampisti di ruolo, peraltro non schierati contemporaneamente, in attesa di rinforzi nel reparto e dei rientri dalle ferie post mondiali di Ferguson e Moro, oltre che di Lucumi ed Heggem. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Sconfitta 0-4 con l'Arminia, la follia di Rowe: parte male il Bologna di Tedesco

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