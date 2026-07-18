Nella prima amichevole stagionale, il Bologna ha subito una sconfitta con un risultato di 4-0 contro l’Arminia Bielefeld. La partita si è conclusa con un poker per la squadra tedesca, segnando un inizio difficile per il nuovo allenatore. La gara ha visto il Bologna subire quattro reti senza risposte. Questo esordio negativo segna il debutto di Tedesco sulla panchina del club, con la squadra che ha mostrato difficoltà in fase difensiva.

Bologna, falsa partenza nel precampionato: brutta sconfitta nella prima amichevole stagionale contro l’Arminia Bielefeld, ecco com’è andata. Comincia nel peggiore dei modi l’avventura di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna. Nella prima amichevole precampionato, la formazione rossoblù è stata travolta dall’ Arminia Bielefeld, capace di imporsi con un netto 4-0 e di mettere subito in evidenza le difficoltà della squadra emiliana. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il tecnico ha scelto Castro come riferimento offensivo, con Odgaard alle sue spalle e Rowe e Dominguez sugli esterni. L’avvio, però, è stato complicato fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Calcionews24.com - Bologna, debutto shock per Tedesco: poker dell’Arminia Bielefeld nella prima amichevole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tedesco parte male: il Bologna perde 4-0 in amichevole con l'Arminia

Arminia Bielefeld, sfida al Bologna e dubbio capitano: il test estivo accende la nuova stagioneL'Arminia Bielefeld si sta preparando per la nuova stagione e affronterà un test internazionale contro il Bologna.

Bologna, debutto shock per Tedesco: poker dell’Arminia Bielefeld nella prima amichevoleBologna, falsa partenza nel precampionato: brutta sconfitta nella prima amichevole stagionale contro l'Arminia Bielefeld, ecco com'è andata ... calcionews24.com

Bologna, esordio shock per Tedesco: sconfitta 4-0 con l'Arminia Bielefeld. Rowe espulso per una testataCartellino rosso che aveva rischiato, poco prima, Dominguez, per un'entrata a piede a martello sull'avversario e punita solo con il carellino giallo. Nel secondo tempo il Bologna ha rischiato più ... calciomercato.com