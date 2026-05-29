Sciopero dei mezzi a Milano caos per 24 ore | gli orari di metro bus treni e le fasce di garanzia

Venerdì 29 maggio, a Milano, i dipendenti di Atm e il personale ferroviario hanno scioperato per 24 ore, causando disagi sui mezzi pubblici. La protesta ha coinvolto metro, bus e treni, portando a cancellazioni e ritardi. Sono state rispettate fasce di garanzia, ma molte corse sono state sospese. Il servizio si è interrotto in diverse fasce orarie, creando disagi ai pendolari e agli utenti del trasporto pubblico.

Venerdì nero per pendolari e cittadini. Oggi, 29 maggio, incrociano le braccia i dipendenti Atm e il personale che opera sul sistema ferroviario. Lo stop è di 24 ore, durante le quali a Milano sarà a rischio la circolazione di metro, bus e tram. Si fermano anche i dipendenti di Trenord. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sciopero dei treni di 24 ore in arrivo a Milano: gli orari a rischio e le fasce di garanziaDomani a Milano è previsto uno sciopero dei treni della durata di 24 ore, promosso dal sindacato Usb e coinvolgendo sia il settore pubblico che...

Sciopero, domani a Roma a rischio per 24 ore bus, metro, tram e treni. Tutte le informazioni e fasce di garanziaDomani a Roma si svolgerà uno sciopero dei trasporti pubblici di 24 ore, coinvolgendo bus, metro, tram e treni.

Temi più discussi: Sciopero domani a Roma, a rischio per 24 ore bus, metro, tram e treni. Tutte le informazioni e fasce di garanzia; Confermato lo sciopero generale di 24 ore di metro, bus e tram Atm a Milano. Gli orari a rischio; Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 29 maggio: orari, fasce garantite e mezzi a rischio; Sciopero 29 maggio, stop a treni e mezzi pubblici: a rischio metro, bus, tram, cosa sapere.

Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 29 maggio: orari, fasce garantite e mezzi a rischio roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Sciopero 29 maggio, a rischio treni e mezzi pubblici: la mappa dei disagi e dei servizi garantitiMILANO – Disagi in arrivo in vista del nuovo sciopero generale di 24 ore in programma venerdì 29 maggio. Uno dei settori che potrebbe essere interessato dai disagi maggiori è il trasporto ferroviario. repubblica.it

Sciopero 29 maggio, venerdì nero per l’Italia: treni, metro, scuola e sanità a rischioSciopero generale il 29 maggio 2026: disagi per treni, mezzi pubblici, aerei, scuola e sanità. Ecco orari, fasce garantite e servizi a rischio ... panorama.it