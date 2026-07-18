Dal 6 all’11 ottobre a Cardiff si svolgeranno gli Europei di scherma paralimpica, con una delegazione italiana composta da 14 atleti e due accompagnatori. La competizione introdurrà le nuove prove di Mixed Team, che saranno valide anche per le Paralimpiadi di Los Angeles 2028. La squadra azzurra parteciperà alle gare di spada, fioretto e sciabola, con un focus sulle categorie maschili e femminili. La manifestazione rappresenta un passaggio importante in vista delle prossime Paralimpiadi.

Dal 6 all’11 ottobre in Galles saranno 14 gli atleti convocati, più due autorizzati. In programma anche le nuove prove Mixed Team, già con vista sulle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. È stata ufficializzata la delegazione italiana che prenderà parte ai Campionati Europei Paralimpici di scherma 2026, in programma a Cardiff dal 6 all’11 ottobre. I commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada hanno convocato 14 atleti, ai quali si aggiungeranno due autorizzati. Al femminile vestiranno la maglia azzurra Sofia Brunati, Julia Markowska, Andreea Mogos, Sofia Garnero e la capitana Loredana Trigilia. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Scherma paralimpica, Europei Cardiff 2026: ufficializzata la delegazione azzurra

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