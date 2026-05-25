Coppa del Mondo Paralimpica di scherma la Nazionale azzurra dal 27 al 30 maggio sulle pedane statunitensi di Bradenton
Dal 27 al 30 maggio, la nazionale italiana di scherma paralimpica parteciperà a una tappa di Coppa del Mondo a Bradenton, in Florida. Le gare si svolgeranno sulle pedane statunitensi, coinvolgendo atleti italiani in diverse discipline di scherma paralimpica. La competizione si terrà in un centro dedicato, con la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi.
La Nazionale italiana di scherma paralimpica sarà impegnata dal 27 al 30 maggio nella tappa di Coppa del Mondo di Bradenton City, in Florida. Dodici gli azzurri convocati, con il debutto ufficiale di Amelio Castro dopo l’ottenimento della cittadinanza italiana. Trasferta statunitense per la Nazionale azzurra di scherma in carrozzina. Da mercoledì 27 a sabato 30 maggio la Coppa del Mondo Paralimpica fa tappa a Bradenton City, in Florida, dove l’Italia – guidata dai CT Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada – punta a confermare gli eccellenti risultati delle ultime prove di Nakhon, Pisa e Budapest. 🔗 Leggi su Sportface.it
Sport, a Pisa la Coppa del Mondo Paralimpica. Da giovedì 19 a domenica 22 febbraio al PalaCus
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