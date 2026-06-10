Le nazionali olimpiche di scherma italiane sono a Folgaria per l’ultimo ritiro prima degli Europei di Antony 2026. Tutte le squadre sono coinvolte in questa fase di preparazione. Il presidente federale ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per affrontare l’appuntamento in Francia. Le squadre si allenano con l’obiettivo di migliorare la preparazione in vista della competizione continentale.

Tutte le Nazionali del settore olimpico della scherma azzurra sono impegnate a Folgaria nell’ultimo maxi-ritiro in vista dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026. A pochi giorni dall’inizio della kermesse continentale, in programma dal 16 al 21 giugno in Francia, le squadre di fioretto, sciabola e spada sono al lavoro in Trentino per rifinire la preparazione in vista dell’appuntamento internazionale che vedrà l’Italia protagonista a un anno di distanza dall’edizione disputata in casa, a Genova. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tutte le Nazionali olimpiche della scherma azzurra al lavoro a Folgaria verso gli Europei di Antony 2026

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