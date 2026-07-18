A partire dall’anno scolastico 2025-2026, tutte le scuole medie di Cesena seguiranno un calendario con lezioni dal lunedì al venerdì, escludendo il sabato. La modifica riguarda dieci plessi gestiti da tre presidenze. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i genitori, alcuni favorevoli e altri contrari. La novità si applica dall’inizio dell’anno scolastico in corso.

Cesena, 18 luglio 2026 – Meno giorni sui banchi, per più tempo. Dall’inizio dell’anno scolastico 2025-2026 tutti gli alunni delle scuole medie cesenati (divisi in dieci plessi sotto l’organizzazione di tre presidenze) frequenteranno le lezioni soltanto dal lunedì al venerdì, restando a casa il sabato. Il riassetto dell’orario porterà però all’estensione delle giornate scolastiche di un’ora, dalle 8 alle 14. Alla decisione si è arrivati al termine di un iter iniziato alla fine del 2023 e nel quale sono state coinvolte anche le famiglie. La maggioranza delle famiglie ha detto sì. Lo dimostrano per esempio i riscontri resi noti in questi giorni dalla dirigenza della scuola di viale della Resistenza, dove il 65% dei nuclei comprendenti alunni già iscritti in prima media si è detto favorevole alla rimodulazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scatta la settimana corta. In aula da lunedì a venerdì. Ma i genitori si ’spaccano’

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