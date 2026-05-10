Bologna dal lunedì al venerdì | i 10 eventi imperdibili della settimana

A Bologna, da lunedì a venerdì, si svolgono numerosi eventi culturali con concerti e spettacoli teatrali. La settimana vede protagonisti artisti come Levante ed Emis Killa, che si esibiscono in diverse location della città. Oltre ai concerti, ci sono anche rappresentazioni teatrali come “Lupin” e spettacoli portati in scena dal collettivo Terzo Segreto di Satira. Questi appuntamenti attirano pubblico di diverse età e interessi, offrendo un ricco programma culturale.

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Una settimana piena di musica e di teatro che ricorderemo per i concerti di Levante ed Emis Killa, ma anche per gli spettacoli “Lupin” e del collettivo Terzo Segreto di Satira. La Cineteca di Bologna, con il suo progetto Il Cinema Ritrovato riporta dall’11 maggio nelle sale italiane quattro.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Bologna dal lunedì al venerdì: i 10 eventi da non perdere questa settimana Bologna: 10 eventi imperdibili dal 4 al 10 maggio 2026Bologna, 4 maggio 2026 – Dal 4 al 10 maggio, la città si trasforma in un grande palcoscenico, capace di far convivere il lirismo d’autore di Roberto... Argomenti più discussi: Eventi della settimana: cosa fare a Bologna dal lunedì al venerdì; Le piscine all'aperto a Bologna e dintorni; Una nuova Casa della Comunità per Bologna. Rinnovata la struttura di via Mengoli con fondi PNRR: una nuova palestra di riabilitazione, nuove dotazioni tecnologiche per la radiologia e lo screening mammografico, attivato il Punto Unico di Accesso e l'ambul; Bologna: 10 eventi imperdibili dal 4 al 10 maggio 2026.