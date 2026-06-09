Gli insegnanti hanno deciso di accelerare l’introduzione della settimana corta, mentre i genitori si oppongono. La proposta prevede lezioni dal lunedì al venerdì, ma i rappresentanti delle famiglie hanno chiesto di sospenderla. La discussione si svolge tra differenze di opinioni e timori sulla gestione delle attività scolastiche. Non ci sono ancora decisioni definitive, ma il dibattito resta aperto tra le parti coinvolte.

di Anna Marchetti Le scuole superiori fanesi alle prese con la settimana corta (dal lunedì al venerdì con lezioni giornaliere più lunghe e, se necessario, rientri pomeridiani): sul piede di guerra i genitori del liceo scientifico Torelli, che potrebbe partire con la nuova organizzazione già dal prossimo anno scolastico. Il collegio dei docenti (65%) si è già espresso a favore mentre gli studenti si sono sostanzialmente spaccati a metà. Dal sondaggio condotto dalla scuola tra gli studenti (quinte escluse) è emerso che solo il 51% è per la settimana corta ma, secondo alcuni, la percentuale si potrebbe alzare se fossero coinvolti gli studenti delle quinte. "I genitori – commenta la dirigente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Settimana corta, il ’Torelli’ si spacca. I prof accelerano, i genitori frenano

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