Sbagliato dire che un pedagogista non può parlare di scuola se non è stato a sua volta un insegnante e vi spiego perché INTERVISTA al Prof Gianluca Amatorissor

Un pedagogista ha affermato che non è corretto sostenere che un professionista del settore non possa parlare di scuola senza aver insegnato. La dichiarazione è stata fatta in un'intervista al Prof. Gianluca Amatorissor. La pedagogia, che analizza i processi di formazione e apprendimento, viene spesso vista con diffidenza all’interno delle scuole.

La pedagogia è la disciplina che studia i processi di formazione e apprendimento dell'essere umano, ma nelle scuole è percepita con estrema diffidenza. Qual è il reale stato della ricerca pedagogica? Ne abbiamo parlato con il Professor Gianluca Amatori, docente di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università Europea di Roma, dove insegna Pedagogia Speciale per l’Inclusione e Didattica Speciale e Tecnologie per l’Inclusione nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, corso di cui è anche coordinatore, e Direttore del Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Sbagliato dire che un pedagogista non può parlare di scuola se non è stato a sua volta un insegnante

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