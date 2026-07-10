Mbappé | Vinciamo e sarà la Francia migliore di sempre Il rigore sbagliato? Vi spiego perché

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kylian Mbappé ha dichiarato che vincendo la prossima partita la Francia potrebbe diventare la sua migliore squadra di sempre. Ha commentato anche il rigore sbagliato, spiegando le sue ragioni. Questo rappresenta il suo terzo Mondiale consecutivo, con una vittoria nel 2018, un secondo posto nel 2022 e ora una semifinale. I numeri indicano la sua lunga presenza nelle competizioni mondiali e i risultati ottenuti finora con la nazionale.

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Non ci sono più parole per Kylian Mbappé. Dicono tutto i numeri. Terzo Mondiale di fila, una Coppa in bacheca al primo colpo (2018), un secondo posto ai rigori (2022), una semifinale (per adesso.). Marocco mandato al tappeto con un gran gol, dopo aver sbagliato dal dischetto. Capocannoniere in Qatar con 8 reti, cifra già raggiunta qui in America prima della semifinale (ma con una partita in più). Un totale di 20 gol nella storia del torneo, soltanto Messi è davanti a quota 21, ma i due si inseguono, sorpassano e contro-sorpassano dalla prima giornata. L'immagine dell’attaccante totale. Dalle parole, però, si capisce una cosa: Mbappé è un leader, non per niente nel gruppo lo chiamano "Mobutu", il nome del dittatore dello Zaire (oggi Congo) tra gli anni '60 e i '90. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Mbappé opens the scoring for France against Iraq.

Video Mbappé opens the scoring for France against Iraq.

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