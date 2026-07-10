Kylian Mbappé ha commentato la pressione che si sente giocando con la nazionale, affermando che si vince o si viene massacrati. Ha anche spiegato il motivo dietro il suo rigore sbagliato, senza entrare nei dettagli. Questo è il suo terzo Mondiale, con una vittoria nel 2018, un secondo posto nel 2022 e finora una semifinale.

Non ci sono più parole per Kylian Mbappé. Dicono tutto i numeri. Terzo Mondiale di fila, una Coppa in bacheca al primo colpo (2018), un secondo posto ai rigori (2022), una semifinale (per adesso.). Marocco mandato al tappeto con un gran gol, dopo aver sbagliato dal dischetto. Capocannoniere in Qatar con 8 reti, cifra già raggiunta qui in America prima della semifinale (ma con una partita in più). Un totale di 20 gol nella storia del torneo, soltanto Messi è davanti a quota 21, ma i due si inseguono, sorpassano e contro-sorpassano dalla prima giornata. L'immagine dell’attaccante totale. Dalle parole, però, si capisce una cosa: Mbappé è un leader, non per niente nel gruppo lo chiamano "Mobutu", il nome del dittatore dello Zaire (oggi Congo) tra gli anni '60 e i '90. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mbappé: "Con la Francia o vinci o ti massacrano. Il rigore sbagliato? Vi spiego perché"

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Mbappé opens the scoring for France against Iraq.

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