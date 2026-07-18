sassuolo la nuova maglia tornano le righe larghe

Il Sassuolo ha presentato la nuova maglia per la stagione 2024-2025, caratterizzata da righe larghe. La divisa è stata svelata ufficialmente, mentre l’identità dei giocatori che la indosseranno dipenderà dalle operazioni di mercato ancora in corso. La maglia rappresenta un elemento chiave del team per la prossima stagione, con le nuove divise che saranno utilizzate nelle partite ufficiali a partire dai prossimi mesi.

di Stefano Fogliani SASSUOLO La maglia c’è, e sarà il tantissimo che resta del mercato a dire chi la indosserà, quella del Sassuolo, la stagione prossima. La maglia è quella – la prima, home kit per chi pratica l’inglese – che la società neroverde ha presentato ieri, in occasione dell’anniversario numero 106 della sua affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio, non senza strizzare l’occhio alla tradizione dopo le sperimentazioni (le righe nere che ‘sfumano’ del 202425, le suggestioni vintage della stagione scorsa) delle ultime stagioni. Che nella nuova maglia disegnata da Puma restano confinate ai pattern che si affacciano oltre le righe, poche e larghe, e ricordano il neroverde d’antan, quello più classico, fatto di linee pulite ed essenziali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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