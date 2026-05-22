Milan col Cagliari debutta la nuova maglia | si torna alle strisce larghe
Nella prossima partita di campionato, la squadra scenderà in campo indossando la nuova maglia ufficiale della stagione 2026-2027, caratterizzata da strisce larghe. Si tratta di un cambio rispetto alle versioni precedenti, con un design che richiama le divise storiche del club. La maglia sarà utilizzata durante l'incontro contro il Cagliari, mentre la squadra spera di poterla indossare anche nelle prossime partite in campionato. La presentazione della nuova divisa ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
Nell'ultima partita di campionato la squadra indosserà l'home kit '26-27: l'auspicio del mondo rossonero è che possa essere utilizzato. anche in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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