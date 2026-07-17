Sassuolo presentata la prima maglia per la stagione 2026 27 | le foto
Il Sassuolo ha presentato la prima maglia per la stagione 202627, realizzata da Puma. La maglia è stata mostrata in foto, evidenziando il design, i dettagli tecnici e le caratteristiche di sostenibilità. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla produzione o sulle specifiche tecniche. La presentazione include immagini del nuovo kit, senza annunci di nuovi accordi o modifiche al team.
Il Sassuolo presenta il nuovo Home Kit 202627 targato Puma. Nelle foto il design, i dettagli tecnici e la sostenibilità della nuova maglia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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| Il club ha presentato la prima maglia per la stagione 2026/2027 Leggi la notizia qui: https://www.buoncalcioatutti.it/2026/07/14/genoa-presentata-la-prima-maglia-2026-2027/ #Genoa #Kappa #SerieA facebook
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