Sassuolo presentata la prima maglia per la stagione 2026 27 | le foto

Notizia in breve

Il Sassuolo ha presentato la prima maglia per la stagione 202627, realizzata da Puma. La maglia è stata mostrata in foto, evidenziando il design, i dettagli tecnici e le caratteristiche di sostenibilità. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla produzione o sulle specifiche tecniche. La presentazione include immagini del nuovo kit, senza annunci di nuovi accordi o modifiche al team.