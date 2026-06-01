Camion incastrato nel sottopasso ferroviario | viabilità su rotaia rallentata

Un camion ha colpito il sottopasso ferroviario di Sant'Elena, rimanendo incastrato a causa di un errore nel calcolo dell’altezza. L’incidente si è verificato intorno alle 14 di oggi primo giugno, causando il blocco del transito e rallentamenti nella viabilità. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre i soccorsi intervenivano per liberare il veicolo. Nessun ferito è stato segnalato.

Ha calcolato male l'altezza del ponte ed è rimasto incastrato. Disagi enormi oggi pomeriggio primo giugno attorno alle 14 al sottopasso ferroviario di Sant'Elena nella bassa padovana. Un autoarticolato condotto da un cittadino marocchino ha iniziato la fase di discesa della rampa, ma il rimorchio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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