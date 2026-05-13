Lavori assordanti nel sottopasso ferroviario | disagi per i frequentatori
Lavori nel sottopasso ferroviario di Via Tor Pisana a Brindisi stanno causando fastidi ai passanti. Le operazioni hanno prodotto rumori molto forti e un senso di orecchie tappate. La zona collega il centro città e la stazione ferroviaria con il quartiere Commenda, via Appia e la strada stessa. I cittadini segnalano che i disagi si sono intensificati da quando sono iniziati i lavori, creando difficoltà per chi attraversa l’area.
Dopo l'apnea le orecchie tappate. Nuovi disagi per i frequentatori del sottopasso di Via Tor Pisana a Brindisi che collega il Centro e la stazione ferroviaria con il quartiere Commenda, via Appia e la stessa via Tor Pisana. A settembre scorso le segnalazioni riguardanti il sottopasso, interessato.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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