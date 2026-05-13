Lavori assordanti nel sottopasso ferroviario | disagi per i frequentatori

Lavori nel sottopasso ferroviario di Via Tor Pisana a Brindisi stanno causando fastidi ai passanti. Le operazioni hanno prodotto rumori molto forti e un senso di orecchie tappate. La zona collega il centro città e la stazione ferroviaria con il quartiere Commenda, via Appia e la strada stessa. I cittadini segnalano che i disagi si sono intensificati da quando sono iniziati i lavori, creando difficoltà per chi attraversa l’area.

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Dopo l'apnea le orecchie tappate. Nuovi disagi per i frequentatori del sottopasso di Via Tor Pisana a Brindisi che collega il Centro e la stazione ferroviaria con il quartiere Commenda, via Appia e la stessa via Tor Pisana. A settembre scorso le segnalazioni riguardanti il sottopasso, interessato.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chiude per i lavori di finitura il sottopasso ferroviario a MandelloLavori in via Parodi in orario notturno dal 9 al 28 marzo: scatta il piano della viabilità alternativa già sperimentato in estate Il sottopasso di... Campobasso: il sottopasso ferroviario chiude per 150 giorni di lavori? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico in via dei Novelli durante i lavori? Quali sono le conseguenze reali per la linea ferroviaria verso Roma?... Si parla di: Lavori assordanti nel sottopasso ferroviario: disagi per i frequentatori :: Segnalazione a Brindisi. Il sottopasso della stazione chiude 5 mesi per lavori, ma la vera sfida è riportare i treni a CampobassoDal 18 maggio partiranno i lavori di riqualificazione: cantiere aperto per circa 150 giorni. Resterà chiuso il passaggio pedonale, modifiche anche alla viabilità in via dei Novelli. Il Comune rilancia ... primonumero.it Barletta, due anni dopo i lavori cadono calcinacci nel sottopasso: interdetto il passaggio pedonaleIl sottopasso di via Imbriani torna ad essere inagibile. Non c’è pace per il passaggio pedonale più frequentato dai barlettani Cadono calcinacci e il sottopasso di via Imbriani torna ad essere ... lagazzettadelmezzogiorno.it