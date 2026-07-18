Il Caffè Antico di Santa Viola ha chiuso definitivamente il 30 giugno dopo 28 anni di attività. I proprietari, Paolo Chiusoli e Stefania Lucarini, hanno deciso di chiudere a causa di un calo dei guadagni del 30%, attribuito ai disagi causati dal tram. La chiusura rappresenta una perdita per la comunità locale, che da anni frequentava il locale.

Bologna, 18 luglio 2026 – La saracinesca è stata chiusa per l’ultima volta il 30 giugno. Il Caffè Antico, a Santa Viola, ha chiuso i battenti. Paolo Chiusoli, 60 anni, e la moglie Stefania Lucarini, 61, hanno detto basta. Un addio difficile, dopo aver aperto l’attività il 14 febbraio 1998. “Ma un bar, anzi, un bar latteria – racconta Paolo – c’era già negli anni Sessanta. Noi, lo abbiamo rilevato come bar. Poi, ci siamo trasformati in bar latteria”. E, negli ultimi anni, hanno aggiunto anche la vendita il pane. Poi, appunto, la decisione di chiudere. “Stefania ha raggiunto l’età della pensione – insiste Paolo –. A me mancano due anni. Ma non potevo lavorare in perdita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santa Viola è più povera: il bar di Paolo e Stefania chiude dopo 28 anni. “Guadagni ridotti del 30% per colpa del tram”

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