Dopo quasi trent’anni di attività, il bar tavola fredda e tabaccheria della frazione di Ganzanigo ha chiuso i battenti. I clienti, molti dei quali frequentavano il locale da decenni, hanno espresso dispiacere per la perdita, definendo il bar come un’“anima che vive in tutti noi”. La decisione dei proprietari di non rinnovare l’attività deriva da altri progetti sui locali. La chiusura ha lasciato un vuoto nel quartiere, dove il locale rappresentava un punto di ritrovo.

Medicina (Bologna), 8 luglio 2026 – “Il Pita-Pé, un’anima che vive in tutti noi”. Così è stato definito dai clienti tristi e arrabbiati il bar tavola fredda tabaccheria della frazione di Ganzanigo che dopo quasi trenta anni di attività ha chiuso al pubblico, causa altri progetti dei proprietari dei muri. Era l’unico bar della località. Muri che hanno una storia in questa località poiché ospitarono la Casa del Popolo con annessa sala da ballo. Perché chiude il Pita-pé. “Abbiamo dovuto chiudere – spiega Antonella Pirrone la proprietaria del bar con il fratello Daniele (che aprì nel 1997) chiamato ‘il Pirro’ – perché non ci è stato rinnovato il contratto d’affitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo 30 anni chiude l’unico bar della frazione, malumore dei clienti: “Un’anima che vive in tutti noi”

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