San Giuseppe Vesuviano Marco Ammirati muore a 25 anni in scooter | lo schianto contro un palo davanti alla fidanzata
Un giovane di 25 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa sera a San Giuseppe Vesuviano, quando il suo scooter si è schiantato contro un palo lungo la strada principale. L’incidente è avvenuto davanti alla fidanzata, che era con lui al momento dello schianto. I soccorsi del 118 sono intervenuti subito, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La Procura ha aperto un’indagine e ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.
Il giovane di Ottaviano stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici. Inutili i soccorsi del 118, la Procura indaga sulle cause dell’incidente e dispone l’autopsia.. Una serata trascorsa con gli amici, poi il viaggio verso casa insieme alla fidanzata. Pochi minuti dopo, la tragedia. Marco Ammirati, 25 anni, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica in un drammatico incidente stradale avvenuto a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Lo scooter sul quale viaggiava si è schiantato contro un palo lungo via San Leonardo, senza lasciare scampo al giovane. L’impatto è stato violentissimo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per Marco non c’era ormai più nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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