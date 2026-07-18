San Giuseppe Vesuviano Marco Ammirati muore a 25 anni in scooter | lo schianto contro un palo davanti alla fidanzata

Notizia in breve

Un giovane di 25 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa sera a San Giuseppe Vesuviano, quando il suo scooter si è schiantato contro un palo lungo la strada principale. L’incidente è avvenuto davanti alla fidanzata, che era con lui al momento dello schianto. I soccorsi del 118 sono intervenuti subito, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La Procura ha aperto un’indagine e ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.