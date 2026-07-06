Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino sulla strada provinciale tra Taviano e Mancaversa. Lo scooter con cui viaggiava è finito contro un palo, provocando il decesso sul colpo. L’incidente si è verificato ancora nelle prime ore del giorno, aggiungendosi a un bilancio di incidenti mortali nelle strade del Salento.

Perde il controllo dello scooter e muore sul colpo a 22 anni. L’ennesimo incidente mortale sulle strade del Salento è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi sulla strada provinciale che collega Taviano alla marina di Mancaversa, in provincia di Lecce. La vittima è Alessio Rizzo, di Melissano. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane, che viaggiava in sella ad uno scooter Kymco, ha perso il controllo del mezzo ed ha impattato contro un palo in cemento, perdendo la vita sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. A lanciare l’allarme è stato un uomo residente nelle vicinanze, che ha udito il rumore dello schianto ed ha allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Con lo scooter contro un palo, muore a 22 anni. Ancora sangue sulle strade del Salento

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