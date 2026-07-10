Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo dello scooter e schiantarsi contro il muro di un cimitero a Nuoro nella notte tra il 9 e il 10 luglio. L’incidente si è verificato lungo una strada cittadina, poco prima dell’alba. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima è il giovane Graziano Marcialis. Un grave incidente stradale ha sconvolto Nuoro nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Graziano Marcialis, 17 anni, ha perso la vita dopo aver perso il controllo dello scooter che stava guidando, finendo violentemente contro il muro perimetrale del cimitero cittadino. Lo schianto poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte lungo via Ballero. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa contro il muro che delimita il cimitero. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ferite gravissime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Nuoro: muore a 17 anni dopo lo schianto in scooter contro il muro del cimitero

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