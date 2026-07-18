San Bruno di Segni | vescovo riformatore e maestro della Scrittura 18 luglio

Il 18 luglio si ricorda San Bruno di Segni, vescovo e monaco benedettino dell’XI-XII secolo. Figura chiave della riforma gregoriana, è noto per aver contribuito alla diffusione di idee riformatrici all’interno della Chiesa. È anche riconosciuto come uno dei più importanti commentatori della Sacra Scrittura del suo tempo. La sua figura ha lasciato un segno significativo nel panorama ecclesiastico e teologico dell’epoca.

La Chiesa ricorda oggi, 18 luglio, San Bruno di Segni, vescovo e monaco benedettino dell’XI-XII secolo, figura cardine della riforma gregoriana e fine commentatore della Sacra Scrittura. Nato a Solero d’Asti tra il 1045 e il 1049, fu formato dai Benedettini e studiò a Bologna. Ordinato presbitero, divenne canonico a Siena, distinguendosi per dottrina e zelo pastorale. Al sinodo romano del 1079 confutò con decisione l’eresia di Berengario di Tours sull’ Eucaristia; Papa Gregorio VII lo chiamò quindi alla sede di Segni. Da vescovo, Bruno sostenne senza compromessi la lotta contro simonia, concubinato e investiture laiche, pagando talora di persona ostilità e prigionia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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