San Giovanni Gualberto abate e riformatore | il santo del perdono 12 luglio
Il 12 luglio 2026 si ricorda San Giovanni Gualberto, morto nel 1073, abate e fondatore dei Vallombrosani. È considerato una figura chiave nella riforma monastica dell’XI secolo.
In questa XV Domenica del Tempo Ordinario, 12 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni Gualberto (†1073), abate e fondatore dei Vallombrosani, tra le figure più limpide della riforma monastica dell’XI secolo. Nato in ambito nobiliare fiorentino intorno al 995, intraprese la vita monastica a San Miniato al Monte. Lì si oppose con decisione alla simonia, lasciando il monastero e cercando una forma più evangelica di vita. Secondo la tradizione, il suo cammino fu segnato dal perdono concesso all’uccisore del fratello, gesto che ne farà il «santo del perdono». Ritiratosi a Vallombrosa, sull’Appennino toscano, con alcuni compagni diede vita a una comunità documentata dal 1037. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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