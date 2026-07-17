L’Open Championship 2026 si avvia alla conclusione con l’australiano Lucas Herbert in testa dopo la seconda giornata. Herbert ha totalizzato un punteggio di -8, grazie a un round di 62 con nove birdie e un bogey. Gianluca Molinari si mantiene in quota, mentre altri concorrenti continuano a inseguire. La gara prosegue con i giocatori pronti a scendere in campo per le ultime buche.

Seconda giornata ormai in archivio per l’Open Championship. Il major, arrivato alla 54esima buca, vede in testa l’australiano Lucas Herbert con un totale sui due giorni di -8 grazie ad un fenomenale 62 di giornata con 9 birdie e 1 bogey. Tuttavia la classifica rimane particolarmente corta con Bryson DeChambeau che insidia la prima posizione grazie ad un -4 giornaliero che lo catapulta in 2ª piazza in solitaria a -7. Rimane in quota anche Suber (primo dopo il primo round) insieme, questa volta, a Young e Gerard. La notizia, tuttavia, buona per il golf italiano, è che Francesco Molinari rimane in quota. Il piemontese ha chiuso in -4 le prime due giornate con un venerdì in -1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Open Championship 2026, Herbert mette la freccia! Molinari resta in quota

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