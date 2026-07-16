La prima giornata dell’Open Championship al Royal Birkdale si è appena conclusa. Tra i protagonisti, il golfista italiano Molinari ha avuto un avvio brillante, mentre McIlroy si è trovato in difficoltà. La competizione si svolge nel North West England, nel comune di Southport.

Chiusa, da pochi minuti, la prima giornata dell’Open Championship, ultimo major in calendario in questa stagione che si sta disputando al Royal Birkdale, Golf club situato nel North West England nel comune di Southport. A guidare il leaderboard provvisorio è lo statunitense Jackson Suber, protagonista di un giro in -5 (65 colpi). Appena dietro, in T2 a -4, il coreano Sungjae Im e il britannico Daniel Brown, con quest’ultimo che ha avuto un giro particolarmente scostante con 3 bogey e 7 birdie. Giornata da incorniciare per Francesco Molinari. Nonostante i 3 bogey, il piemontese, vincitore dell’Open Championship nel 2019, ha girato in -3 con 6 birdie totali piazzandosi in T3 insieme ad un gruppo di colleghi particolarmente folto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Open Championship 2026, grande avvio di Molinari! mcIlroy in difficoltà

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