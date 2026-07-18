Dopo un giorno di detenzione nel carcere di Bollate, Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per rapina, non può candidarsi alle elezioni. La legge Severino, infatti, impedisce a chi ha condanne definitive di partecipare alle competizioni elettorali. Intanto, le famiglie dei rapinatori coinvolti attendono un risarcimento di 480 mila euro, esclusi i danni.

Roma – Dopo un giorno di carcere, nell’istituto di Bollate, Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori in fuga e il ferimento di un terzo, ha ricevuto la visita del vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega che ha annunciato di stare valutando la candidatura di Roggero alle Politiche del 2027. Una candidatura che, nel caso non arrivasse la grazia invocata, anche con una raccolta di firme, dal centrodestra e richiesta dalla moglie del gioielliere, gli potrebbe aprire la prospettiva, come ha detto Salvini, di passare in carcere “il meno tempo possibile” (la detenzione domiciliare, hanno spiegato i suoi avvocati, non è una prospettiva trattandosi di reati di omicidio). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Salvini vuole candidare Roggero ma la legge Severino lo impedisce. Le famiglie dei rapinatori aspettano 480mila euro (danni esclusi)

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Roggero. Ovvero Vota me, che sono più cattivo di lui (EDITORIALE)

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Salvini va a trovare Roggero in carcere, dice di volerlo candidare e manifesta insieme a della gente reddit

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