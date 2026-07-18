Mario Roggero Salvini visita il gioielliere nel carcere di Bollate | il centrodestra rilancia la richiesta di grazia

Da dayitalianews.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Salvini ha visitato un detenuto nel carcere di Bollate, incontrandolo nel reparto penitenziario. La visita è avvenuta durante una visita ufficiale nel carcere. Il leader del partito di centrodestra ha poi rilanciato la richiesta di grazia, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali del partito.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Salvini incontra Roggero nel penitenziario di Bollate. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini si è recato nella mattinata di oggi, 18 luglio, al carcere di Bollate, alle porte di Milano, per far visita a Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni originario di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Roggero sta scontando la pena per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto alla sua gioielleria avvenuto il 28 aprile 2021. Ad accompagnare Salvini durante la visita erano presenti anche i deputati della Lega Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. All’esterno del penitenziario, alcuni giovani militanti del Carroccio hanno manifestato esponendo cartelli e uno striscione con la scritta “Grazia per Mario Roggero”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Caso Roggero, Salvini visita il gioielliere al carcere di Bollate

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