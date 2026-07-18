Matteo Salvini ha visitato un detenuto nel carcere di Bollate, incontrandolo nel reparto penitenziario. La visita è avvenuta durante una visita ufficiale nel carcere. Il leader del partito di centrodestra ha poi rilanciato la richiesta di grazia, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali del partito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Salvini incontra Roggero nel penitenziario di Bollate. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini si è recato nella mattinata di oggi, 18 luglio, al carcere di Bollate, alle porte di Milano, per far visita a Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni originario di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Roggero sta scontando la pena per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto alla sua gioielleria avvenuto il 28 aprile 2021. Ad accompagnare Salvini durante la visita erano presenti anche i deputati della Lega Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. All’esterno del penitenziario, alcuni giovani militanti del Carroccio hanno manifestato esponendo cartelli e uno striscione con la scritta “Grazia per Mario Roggero”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Mario Roggero, Salvini visita il gioielliere nel carcere di Bollate: il centrodestra rilancia la richiesta di grazia

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Caso Roggero, Salvini visita il gioielliere al carcere di Bollate

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Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate dove farà visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Ro x.com

Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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