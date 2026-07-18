Salvini visita Roggero a Bollate | sarei orgoglioso di candidarlo

Matteo Salvini ha visitato un detenuto nel carcere di Bollate, riferendo che l'uomo sta bene e desidera comunicarlo. Durante l'incontro, hanno discusso delle sue condizioni di salute e delle possibilità future, inclusa una possibile riqualificazione. Salvini ha espresso apprezzamento per il detenuto, affermando di essere disposto a sostenerlo come candidato.

«Sta bene. E ci tiene a farlo sapere: dorme, mangia, studia, legge. Ci tiene a farlo sapere cge sta bene. Abbiamo parlato di tutt. Di cosa succede ora e cosa può succedere nel futuro: può rimettersi in gioco. Ritiene, a mio avviso giustamente, essere vittima di un’ingiusta aggressione. Sarei orgoglioso di candidarlo a rappresentare gli italiani». Lo ha detto il viceepremier e segretario della Lega Matteo Salvini dopo oltre un’ora e mezza di visita nel carcere di Bollate dove ha incontrato Mario Roggero. Fuori dall’istituto i giovani della Lega hanno organizzato un presidio di solidarietà al gioielliere per il quale la moglie ha chiesto la grazia a sostegno della quale il centrodestra ha avviato una raccolta di firma e sulla quale il ministro Nordio ha aperto un’istruttoria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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