Il vicepremier e ministro dell’Interno ha incontrato un detenuto nel carcere di Bollate, accompagnato da alcuni giovani esponenti della Lega. L’incontro è durato più di un’ora e si è svolto nel penitenziario milanese. Durante l’incontro, il ministro ha affermato che sarebbe orgoglioso di candidare il detenuto con il partito. La visita si è concentrata sulla richiesta di grazia avanzata dal gruppo di giovani leghisti.

L’incontro di oltre un’ora. Il vicepremier nel penitenziario milanese accompagnato da una delegazione di giovani leghisti che chiedono la grazia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

© Repubblica.it - Salvini nel carcere di Bollate da Ruggero: “Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Roggero, tutte le notizie in diretta | Salvini a Bollate, dopo un'ora e mezza di incontro con il gioielliere: «Ritiene di aver subito un'ingiustizia. Sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega»Salvini ha lasciato il carcere di Bollate dopo un incontro di un'ora e mezza con il gioielliere coinvolto nel caso Roggero.

Leggi anche: Salvini da Mario Roggero, la visita in dopo la prima notte in cella. Il crollo appena entrato nel carcere di Bollate

Temi più discussi: E ora la Lega vuole candidare Mario Roggero. Persino Vannacci è più cauto; Mario Roggero in carcere a Bollate: Mattarella? Ha graziato Minetti.... La moglie fa domanda di grazia: il ministro Nordio avvia l'istruttoria; Caso Roggero: tutta la storia del gioielliere entrato in carcere; L’ultimo pranzo in famiglia di Mario Roggero, il biscotto della fortuna e l’impatto col carcere. Qui vogliono proteggermi.

Salvini a Bollate dopo la prima notte in carcere di RoggeroIl vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate dove farà visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazi ... ansa.it

Mario Roggero, Salvini al carcere di Bollate per incontrare il gioielliereMatteo Salvini è arrivato poco dopo le 10.30 al carcere di Bollate per fare visita a Mario Roggero, il gioielliere di di 72 anni di Grinzane Cavour, nel ... lapresse.it