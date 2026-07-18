Una persona è rimasta in carcere per oltre un'ora, secondo quanto riferito da un avvocato. Durante il colloquio, ha affermato di stare bene, dormire, mangiare, studiare e leggere. Ha anche parlato di ciò che potrebbe accadere in futuro e di eventuali possibilità di riprendere in mano la propria vita. Nessun dettaglio sulle accuse o sulle circostanze dell'arresto è stato fornito.

"Sta bene. E ci tiene a farlo sapere: dorme, mangia, studia, legge. Ci tiene a farlo sapere che sta bene. Abbiamo parlato di tutto. Di cosa succede ora e cosa può succedere nel futuro: può rimettersi in gioco. Ritiene, a mio avviso giustamente, essere vittima di un'ingiusta aggressione". Lo ha detto il viceepremier e segretario della Lega dopo oltre un'ora e mezza di visita nel carcere di Bollate dove ha incontrato il gioielliere Mario Roggero., "Sarei orgoglioso di candidarlo a rappresentare gli italiani". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, lasciando il carcere di Bollate dopo oltre un'ora e mezza di visita a Mario Roggero da lui considerato "un nonno, un padre e un marito di 72 anni in carcere per essersi difeso". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Salvini.

© Tgcom24.mediaset.it - Salvini oltre un'ora in carcere da Mario Roggero: "Può rimettersi in gioco"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A 72 anni entra in carcere per 14 anni e 9 mesi: in Texas non sarebbe mai finito a processo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Roggero, Salvini al carcere di Bollate per incontrare il gioielliere

Leggi anche: Salvini da Mario Roggero, la visita in dopo la prima notte in cella. Il crollo appena entrato nel carcere di Bollate

Temi più discussi: Sentenza gioielliere Mario Roggero, la reazione di Salvini: il video; Mario Roggero nel carcere di Bollate: Pentito? Sì ma col senno di poi, bisogna trovarcisi; Il caso Roggero e la maggioranza vannaccizzata. Gara o prove d’intesa?; A 72 anni in carcere perché ha reagito a un’aggressione. Condanna ingiusta: Salvini insorge e chiede la grazia per Mario Roggero.

Matteo Salvini chiede la grazia per Mario Roggero, la sfida a Mattarella: Siamo tantissimi. Il leader della Lega dopo la condanna definitiva a oltre 14 anni per il gioielliere: Ingiusto, ora intervenga il Quirinale. x.com

Mario Roggero al carcere di Bollate: Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha graziato Minetti reddit

Mario Roggero, la prima notte in cella e lacrime. E Salvini va a trovarlo in carcereIl legale del gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori: Ha 72 anni, è incensurato. Gli chiederò come sta. Fuori dal penitenziario presidio della Lega per chiedere la grazia ... quotidiano.net

Roggero, Salvini da lui oltre un’ora in carcere:può rimettersi in gioco‘Sta bene, si sente giustamente vittima. Abbiamo parlato di tutto: presente e futuro. Ci siamo abbracciati a inizio e fine colloquio’ ... askanews.it