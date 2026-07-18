Un membro della famiglia di un giudice ucciso da mafia ha criticato la presidente del Consiglio, chiedendole di smettere di dire di ispirarsi a suo fratello. Ha accusato il governo di smantellare gli strumenti legali e investigativi che i due giudici avevano lasciato alla magistratura per combattere la criminalità organizzata. La richiesta arriva dopo dichiarazioni pubbliche in cui il governo ha fatto riferimento a figure di magistrati uccisi come esempio.

“Alla presidente del Consiglio non posso che lanciare il messaggio di smetterla di dire di ispirarsi alla figura di Paolo Borsellino, quando invece quello che sta facendo questo governo è distruggere sistematicamente tutti quei mezzi che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano lasciato alla magistratura per permettere di combattere la mafia”. Così Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio assieme ai giudici della scorta, si è rivolto alla premier Giorgia Meloni, intervistato da D1eci media a un giorno dal 34esimo anniversario della morte. “Il 41 bis, l’ergastolo ostativo, i collaboratori di giustizia, le intercettazioni, – dice Borsellino – facevano parte di quello che venne chiamato il decreto Falcone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvatore Borsellino: “Meloni la smetta di dire di ispirarsi a mio fratello. Il governo distrugge gli strumenti anti-mafia lasciati da Paolo e Falcone”

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