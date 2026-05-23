Viterbo ricorda la strage di Capaci le parole di Falcone e Borsellino e una corona tricolore per dire no alla mafia

A Viterbo si ricorda la strage di Capaci con una corona tricolore composta da fiori verdi, bianchi e rossi. La cerimonia include letture e ricordi delle parole di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, giudici uccisi dalla mafia. È stata allestita una corona per commemorare le vittime e ribadire il rifiuto alla criminalità organizzata. La commemorazione si svolge in un momento di riflessione collettiva.

Una corona tricolore. Fiori verdi, bianchi e rossi per ricordare la strage di Capaci, in cui sono morti il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.In occasione del 34esimo anniversario, davanti al murales al Riello dedicato a Falcone e Paolo Borsellino, la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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