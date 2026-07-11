Un uomo disperso nel fiume Tagliamento è stato ritrovato senza vita vicino al ponte dell’autostrada A4, nel territorio di Ronchis di Latisana. Era scomparso dopo essersi tuffato nel fiume con i figli. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita poco dopo, mentre i familiari erano ancora presenti sul posto. La zona è stata delimitata per le operazioni di recupero.

È stato trovato senza vita l’uomo disperso nel fiume Tagliamento nei pressi del ponte dell’autostrada A4, nel territorio di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato dai soccorritori al termine delle ricerche avviate nel pomeriggio, secondo quanto riferito dai carabinieri del comando provinciale di Udine. Poco prima delle 16 l’uomo era entrato in acqua insieme alla moglie e alle loro due bambine. A causa della forte corrente, i quattro si erano però trovati in estrema difficoltà. Alcuni passanti, dopo averli visti annaspare, avevano dato l’allarme, consentendo l’intervento dei vigili del fuoco di Latisana, che erano riusciti a trarre in salvo la donna e le due figlie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si tuffa nel Tagliamento con i figli e non riemerge: trovato morto il padre disperso

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