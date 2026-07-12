Cade in acqua dal kayak e non riemerge | disperso nel Lago d’Iseo

Un uomo è disperso nel Lago d’Iseo dopo essere caduto in acqua da un kayak nel pomeriggio di sabato 11 luglio a Sarnico. Le ricerche sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco, che cercano di rintracciare la persona scomparsa. Finora non ci sono state segnalazioni di ritrovamenti o di eventuali soccorsi. La zona resta sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di ricerca.

Sarnico. Sono in corso le ricerche di una persona dispersa nelle acque del Lago d’Iseo, nel territorio comunale di Sarnico. Secondo le prime informazioni diffuse dai Vigili del Fuoco, la persona sarebbe caduta in acqua da un kayak nel pomeriggio di sabato 11 luglio e non sarebbe più riemersa. Sul posto sono al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bergamo, impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso. È stato inoltre attivato il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano, inviato sul lago per supportare le attività di ricerca sott’acqua. Le operazioni sabato sera sono proseguite fino a notte. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della persona dispersa né sulle circostanze che hanno preceduto l’incidente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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