Saltate sulla sedia? | il costo di un caffè in Sardegna lo scontrino-scandalo

Un conto di 532 euro per una cena in un ristorante giapponese a Porto Cervo ha suscitato scalpore sui social. La foto dello scontrino è stata condivisa dalla pagina Facebook Braciamiancora, accompagnata dalla domanda: “L’estate in Sardegna in una foto”. Lo scontrino mostra un totale elevato e ha generato commenti e reazioni online, senza ulteriori dettagli sulle consumazioni o sul ristorante.

Un conto da 532 euro per una cena a Porto Cervo è diventato virale sui social. A pubblicare lo scontrino del ristorante giapponese Zuma è la pagina Facebook Braciamiancora, che accompagna la foto con la domanda: “L’estate in Sardegna in una foto. Quale voce vi fa saltare dalla sedia?”. La risposta dell’autore del post è netta: “A me il caffè a 10 euro”.Il conto, datato 14 luglio, elenca pietanze tipiche del locale di lusso: tonno scottato a 39 euro, vari maki tra i 35 e i 62 euro, astice arrosto a 125 euro, due dessert al cioccolato a 23 euro ciascuno e una pecan pie a 22 euro. A far discutere però sono soprattutto i “contorni”: due coperti a 15 euro l’uno, quattro bottiglie d’acqua a 12 euro ciascuna e l’espresso a 10 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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