Prima assoluta | Una sedia un caffè e cinque storie

Il Centro di Teatro Internazionale continua la 31-MA stagione “SOLO AMORE”:15 maggio ore 21.0016 maggio ( apericena su prenotazione dalle 20.00)17 maggio ore 17.00PRIMA ASSOLUTA:“Una sedia, un caffè e cinque storie”racconto magico senza tempo all'aroma del caffèIdeazione e Regia di Tiziana.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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