A Porto Cervo, una cena per quattro persone è costata 532 euro, con un caffè a 10 euro. Lo scontrino, condiviso online, ha suscitato polemiche tra utenti e commentatori. La somma totale ha attirato l’attenzione sui costi elevati in quella località. Nessuna informazione sulle portate o sul ristorante è stata resa nota. La pubblicazione ha generato discussioni sui prezzi praticati nel settore della ristorazione locale.

Cinquecentotrentadue euro di cena per quattro persone in un ristorante a Porto Cervo. Sta facendo discutere il relativo scontrino pubblicato dalla pagina Facebook Braciamiancora, che ha scritto: "L'estate in Sardegna in una foto. Quale voce vi fa saltare dalla sedia? A me il caffè a 10 euro". Migliaia i commenti sotto il post: c'è chi dice che un conto simile fosse prevedibile considerando che si tratta di Porto Cervo e chi contesta altre singole voci., A parte l'espresso da 10 euro, tra le voci dello scontrino figurano due coperti (anche se gli ospiti segnati sono quattro) da 15 euro, quattro bottiglie d'acqua da 12 euro l'una, un astice arrosto da 125 euro, due dessert al cioccolato da 23 euro ciascuno e una pecan pie da 22 euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Porto Cervo cena da 532 euro (con caffè a 10 euro): lo scontrino che fa discutere

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