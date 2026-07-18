La figlia dell'artista ha annunciato che il cantante è diventato nonno per la quarta volta. La notizia è stata comunicata pubblicamente dalla stessa figlia, senza ulteriori dettagli. L'artista, noto per le sue partecipazioni a eventi musicali e riconoscimenti, vive un anno segnato anche da successi professionali. La nascita del nuovo membro della famiglia si aggiunge agli altri tre nipoti. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi o sui nomi.

Continua senza sosta l’anno fortunato di Sal Da Vinci. Dopo il ritorno sul palco del Festival di Sanremo e mesi scanditi da impegni artistici e riconoscimenti professionali, per il cantante napoletano arriva ora una notizia che tocca la sfera più intima e preziosa della sua vita: diventa nonno per la quarta volta. Ad annunciarlo, con la gioia di chi non vede l’ora di condividere un momento così speciale, è stata la figlia Annachiara, in dolce attesa del suo secondo bambino. Sal Da Vinci, un annuncio speciale sui social. È stata proprio la futura mamma a dare la lieta notizia attraverso i social, con un post condiviso su Instagram dai toni leggeri e affettuosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Sal Da Vinci nonno per la quarta volta: l’annuncio della figlia Annachiara

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Sal Da Vinci al settimo cielo diventerà nonno per la quarta volta

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