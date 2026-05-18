Durante l’Eurovision Song Contest 2026, Annachiara Sorrentino, seconda figlia di Sal Da Vinci, si trovava sotto il palco mentre il padre si esibiva. La presenza di Annachiara ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato la sua vicinanza all’area di esibizione del cantante. Non sono state registrate dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia o dell’organizzazione, né altri dettagli relativi alla partecipazione o alle emozioni vissute durante l’evento.

Annachiara Sorrentino, secondogenita di Sal Da Vinci, era sotto il palco dell’Eurovision Song Contest 2026 per tifare il suo papà. Annachiara Sorrentino, secondogenita di Sal Da Vinci, non ha voluto mancare al momento più importante della carriera del papà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026: «È stata un’esperienza indimenticabile. La porteremo per sempre nel cuore. Siamo stati contentissimi, classificarsi nella top 5 è un grande risultato. Durante la sua esibizione hanno cantato e ballato tutti. C’è stata un’ovazione lunghissima e avevamo il cuore a mille. Per noi ha vinto lo stesso, papà ha fatto ballare tutta Europa». Come avete trascorso l’ultima serata a Vienna?: «Post serata siamo andati a festeggiare al ristorante “terroni” di Vienna con tutto la staff e la famiglia». 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Annachiara Sorrentino: “Papà Sal Da Vinci, tu hai già vinto per noi”

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