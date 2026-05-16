Chi è la moglie di Sal Da Vinci Paola Pugliese e chi aono i figli Francesco famoso e Annachiara

Da metropolitanmagazine.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sal Da Vinci si è sposato nel 1992 con Paola Pugliese, incontrata durante l’adolescenza. La coppia ha avuto due figli: Francesco, nato nel 1993, e Annachiara, nata nel 1998.

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Sal Da Vinci è sposato dal 1992 con Paola Pugliese, conosciuta quando entrambi erano adolescenti. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Francesco (nato nel 1993) e Annachiara (nata nel 1998). Durante l’adolescenza Sal Da Vinci incontra  Paola Pugliese: il cantante inizia un corteggiamento serratissimo nei confronti della donna sua coetanea. La voce di  Rossetto e Caffè  aveva stretto amicizia anche con il padre della ragazza e futuro suocero. Lo stesso artista ha raccontato un simpatico aneddoto avvenuto a casa della  Pugliese:  “Suo padre aveva un acquario di mare con dentro le aragoste vive. Io, senza pensarci, un giorno ci lanciai dentro un polipetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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