Sabrina Martina | Interpretare Giulia Cecchettin è stata la responsabilità più grande
L'attrice protagonista di “Se domani non torno” ha dichiarato che interpretare il ruolo di Giulia Cecchettin è stata la responsabilità più grande della sua carriera. Ha spiegato che il personaggio le è entrato nel cuore come una migliore amica, e ha descritto il lavoro sul film, tratto da un libro, come un’esperienza intensa. La giovane attrice ha sottolineato l'impegno richiesto per portare sullo schermo il personaggio.
La giovane attrice protagonista di “Se domani non torno” racconta il lavoro sul film tratto dal libro di Gino Cecchettin: “Giulia mi è entrata nel cuore come una migliore amica. Il cinema può generare consapevolezza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
«Se domani non torno», pubblicato il trailer del film su Giulia Cecchettin
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