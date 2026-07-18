Sabrina Martina | Interpretare Giulia Cecchettin è stata la responsabilità più grande

Notizia in breve

L'attrice protagonista di “Se domani non torno” ha dichiarato che interpretare il ruolo di Giulia Cecchettin è stata la responsabilità più grande della sua carriera. Ha spiegato che il personaggio le è entrato nel cuore come una migliore amica, e ha descritto il lavoro sul film, tratto da un libro, come un’esperienza intensa. La giovane attrice ha sottolineato l'impegno richiesto per portare sullo schermo il personaggio.