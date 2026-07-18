Sabrina Martina | Interpretare Giulia Cecchettin è stata la responsabilità più grande

Da repubblica.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'attrice protagonista di “Se domani non torno” ha dichiarato che interpretare il ruolo di Giulia Cecchettin è stata la responsabilità più grande della sua carriera. Ha spiegato che il personaggio le è entrato nel cuore come una migliore amica, e ha descritto il lavoro sul film, tratto da un libro, come un’esperienza intensa. La giovane attrice ha sottolineato l'impegno richiesto per portare sullo schermo il personaggio.

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La giovane attrice protagonista di “Se domani non torno” racconta il lavoro sul film tratto dal libro di Gino Cecchettin: “Giulia mi è entrata nel cuore come una migliore amica. Il cinema può generare consapevolezza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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«Se domani non torno», pubblicato il trailer del film su Giulia Cecchettin

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