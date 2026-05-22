Si è svolta una pedalata dedicata a Giulia Cecchettin, un evento che ha visto ciclisti riunirsi per sensibilizzare sulla violenza di genere attraverso il ciclismo. La manifestazione si è tenuta in un luogo di memoria che ricorda anche un devastante terremoto, creando un collegamento simbolico tra ricordo collettivo e impegno sociale. L’iniziativa mira a usare lo sport come mezzo di comunicazione, coinvolgendo partecipanti di diverse età in un gesto di solidarietà.

? Domande chiave Come può lo sport trasformarsi in uno strumento educativo contro la violenza?. Perché il luogo della commemorazione richiama anche la memoria del terremoto?. Chi sono le figure istituzionali che hanno sostenuto questa chiamata all'azione?. Come si collegano queste strade al prossimo passaggio del Giro d'Italia?.? In Breve Evento tenutosi il 21 maggio nella zona di Pian delle More tra Piancavallo e Barcis.. Partecipazione di Chiara Cainero, sindaco Paolo Tassan Zanin e delegata Morena Cristofori.. Incontro con la ricorrenza del cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976.. Iniziativa legata al passaggio imminente del Giro d'Italia tra le montagne locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pedalata per Giulia Cecchettin: il ciclismo sfida la violenza di genere

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