Sabaudia chioschi sul lungomare | assegnate tre piazzole

Tre piazzole sul lungomare di Sabaudia sono state assegnate tramite gara pubblica, nonostante le recenti polemiche. L’amministrazione comunale ha concluso l’assegnazione di spazi destinati ai chioschi per l’assistenza alla balneazione, continuando il processo avviato. La procedura si è svolta senza ulteriori ritardi e le nuove assegnazioni sono state ufficializzate. La gestione delle piazzole rimane soggetta alle normative e alle disposizioni comunali vigenti.

Sabaudia, 18 luglio 2026 – Nonostante le numerose polemiche di questi giorni, l’ Amministrazione comunale prosegue nel programma volto ad assegnare, con gara pubblica, le piazzole del lungomare Pontino prive di chioschi per l’assistenza alla balneazione. Il bando di gara riguardava l’assegnazione di 9 piazzole, ma al termine della procedura, cui hanno aderito quattro operatori economici, l’aggiudicazione è avvenuta nei confronti di tre partecipanti. Concessioni di quattro anni e un unico modello di chiosco. La procedura di gara, introducendo criteri innovativi, ha previsto che gli aggiudicatari beneficeranno del provvedimento per quattro anni, tempo ritenuto congruo per ammortizzare gli investimenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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