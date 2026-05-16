Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio, sul lungomare di Sabaudia sono stati interessati da tre incendi che hanno coinvolto altri chioschi. Le fiamme hanno causato danni strutturali agli stand, lasciando tracce evidenti del passaggio del fuoco. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le cause e verificare se si tratti di un atto doloso. Al momento, non sono state diffuse informazioni su eventuali sospetti o motivazioni specifiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio ha lasciato sul lungomare di Sabaudia i segni pesanti di una nuova sequenza di incendi. Le fiamme hanno distrutto tre chioschi appartenenti a tre diversi stabilimenti balneari, colpendo strutture distinte e non comunicanti tra loro. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato, ma i chioschi erano già completamente avvolti dal fuoco. I soccorritori hanno lavorato a lungo, con più squadre e autobotti, per spegnere i roghi e impedire che le fiamme si propagassero ad altre aree. Accertamenti affidati ai Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tre chioschi in fiamme sul lungomare di Sabaudia: indagini sulla pista dolosa

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