Dopo gli incendi ai chioschi proseguono i lavori sul lungomare di Sabaudia
Dopo gli incendi dolosi ai tre chioschi non operativi dello scorso fine settimana, i lavori sul lungomare di Sabaudia continuano senza interruzioni. Nonostante gli atti incendiari, l’amministrazione ha proseguito con gli interventi programmati, finalizzati alla tutela dell’area. Le operazioni di riparazione e miglioramento sono in corso e non sono state influenzate dagli eventi incendiari. Le attività di cantiere sono state comunque mantenute secondo il cronoprogramma stabilito.
Dopo, e nonostante, gli incedi dolosi ai tre chioschi (non operativi) nello scorso fine settimana, proseguono gli interventi sul lungomare di Sabaudia; gli atti incendiari “non hanno fermato il cronoprogramma dell’amministrazione per completare i lavori in corso volti a tutelare l’integrità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Sabaudia, incendi dolosi sul lungomare: i lavori non si fermanoSabaudia, 20 maggio 2026 – I recenti incendi dolosi che hanno interessato tre strutture balneari non in esercizio sul Lungomare di Sabaudia, nel...
Tre chioschi in fiamme sul lungomare di Sabaudia: indagini sulla pista dolosaABBONATI A DAYITALIANEWS La notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio ha lasciato sul lungomare di Sabaudia i segni pesanti di una nuova sequenza di...
Dopo gli incendi ai chioschi, proseguono i lavori sul lungomare di SabaudiaA fare il punto della situazione è il Comune: Gli atti incendiari non hanno fermato il cronoprogramma dell’amministrazione ... latinatoday.it
Gli Studenti di Scienze Forestali UNIPA incontrano la popolazione PERCHE'? - Per spiegare ai non addetti ai lavori come la Gestione Forestale è stata applicata per recuperare le aree colpite dopo un incendio devastantee. DOVE? A Monte Pellegri - Facebook facebook
Dopo gli incendi la Grecia colpita da piogge torrenzialiRoma, 5 set. (askanews) – Dopo gli incendi che hanno bruciato per settimane la Grecia quest’estate, sono arrivate le piogge torrenziali. Una tempesta si è abbattuta sul centro del Paese e alcune isole ... affaritaliani.it