Dopo gli incendi ai chioschi proseguono i lavori sul lungomare di Sabaudia

Dopo gli incendi dolosi ai tre chioschi non operativi dello scorso fine settimana, i lavori sul lungomare di Sabaudia continuano senza interruzioni. Nonostante gli atti incendiari, l’amministrazione ha proseguito con gli interventi programmati, finalizzati alla tutela dell’area. Le operazioni di riparazione e miglioramento sono in corso e non sono state influenzate dagli eventi incendiari. Le attività di cantiere sono state comunque mantenute secondo il cronoprogramma stabilito.

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