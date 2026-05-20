Dopo gli incendi ai chioschi proseguono i lavori sul lungomare di Sabaudia

Da latinatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli incendi dolosi ai tre chioschi non operativi dello scorso fine settimana, i lavori sul lungomare di Sabaudia continuano senza interruzioni. Nonostante gli atti incendiari, l’amministrazione ha proseguito con gli interventi programmati, finalizzati alla tutela dell’area. Le operazioni di riparazione e miglioramento sono in corso e non sono state influenzate dagli eventi incendiari. Le attività di cantiere sono state comunque mantenute secondo il cronoprogramma stabilito.

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Dopo, e nonostante, gli incedi dolosi ai tre chioschi (non operativi) nello scorso fine settimana, proseguono gli interventi sul lungomare di Sabaudia; gli atti incendiari “non hanno fermato il cronoprogramma dell’amministrazione per completare i lavori in corso volti a tutelare l’integrità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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