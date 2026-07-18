Sabatini ha commentato che la Juventus ha una coppia di allenatori, Spalletti e Massara, in grado di competere per lo scudetto. Ha inoltre espresso perplessità riguardo alla decisione di eliminare molti giocatori dal Milan, affermando di non aver compreso questa scelta.

Il Virgilio del pallone, per certi versi, somiglia a quello originale annunciato da Dante nella Divina Commedia con quel ‘lungo silenzio parea fioco’. Walter Sabatini, 71 anni, una vita passata a farsi largo nell’inferno del calcio, risponde con quella stessa voce fievole illustrata da Dante, rauca, pronto a guidarci nella Serie A tra ricordi e attualità. Sabatini, intanto, come sta? "In due mesi mi sono fratturato entrambi i femori, sono stato in coma 25 giorni e ho pensato di essere morto, ma adesso voglio tornare". Al podcast di Luca Casadei ha raccontato che sta vivendo una vita non sua e che non rifarebbe nulla. "Confermo, a parte mio figlio Santiago e poche altre cose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sabatini: "Juve, Spalletti-Massara da scudetto. Non ho capito la piazza pulita al Milan"

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